На съезде Комсомола с обращением к молодежи выступила голограмма Ленина

Во время VII отчетно-выборного съезда Ленинского Коммунистического Союза Молодежи РФ организаторы использовали современные технологии - была создана голограмма российского революционера Владимира Ленина. Голограмма обратилась к участникам мероприятия, сообщает агентство « РИА Новости ».

«Очевидно, мы должны сказать себе, что нельзя стать коммунистом не усвоив того, что накоплено человеческими знаниями. Повторяю, было бы ошибочно думать так, что достаточно усвоить коммунистические лозунги... не усвоив той суммы знаний, последствием которой явился сам коммунизм», - сказала голограмма Ленина.

Участники мероприятия положительно отреагировали на появление голограммы и приветствовали речь коммунистическими лозунгами. На встрече также присутствовал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который также обратился к молодежи с приветственной речью. Он отметил, что партия всегда стремилась к созданию благоприятных условий для развития молодого поколения.

На встрече также присутствовали депутаты Государственной Думы, иностранные гости, члены Ленинского Комсомола. В этом году были приглашены сторонники движения из новых регионов РФ. Присутствующие прослушали гимн «Интернационал».

Ранее источник РИА Новостей сообщал, что членом ЛДПР может стать нейросеть «Жириновский», которой выдадут членский билет. Такое решение могут принять на съезде партии, который запланирован на декабрь.