«Что дома сидеть?»: в парках Подольска началась новогодняя развлекательная программа

В первые дни нового года главный парк Подольска, носящий имя героя Виктора Талалихина, распахнул свои ворота для праздничных гуляний, сообщила администрация городского округа.

В пятницу, 2 января, здесь стартовала серия мероприятий в рамках областного проекта «Новый год в Подмосковье». Погрузиться в сказочную атмосферу можно было и в парке «Дубрава», где в полдень состоялась творческая акция «Подари сказку». Участникам предлагалось проявить фантазию, раскрашивая снег и украшая сугробы.

Даже январский мороз не смог остудить праздничного настроения: гостей ждали веселые конкурсы, игры и неожиданные сюрпризы. Для того чтобы согреться, работала специальная зона с теплым очагом, а на уютной самоварной станции все желающие могли отдохнуть за чашкой горячего чая. Особой популярностью пользовалась акция «Новогодний мандарин», где волонтеры угощали гостей сочными цитрусовыми фруктами.

«Мы пришли в парк всей семьей. А что дома сидеть? Тут весело и празднично! На каток сходим. Самое важное для детей — яркие впечатления, мы пришли за ними!» — сказал подольчанин Александр.

На время новогодних каникул парки округа подготовили насыщенную программу. В парке имени Талалихина 3 января с полудня стартуют «Январские гуляния», а 4 января в это же время — праздник «Зимняя сказка». Гостей ждут командные игры, головоломки и развлечения для детей. В местном Детском парке 3 и 4 января также в 12:00 для малышей запланирована специальная анимационная программа.

5 января в 13:00 в парке Талалихина начнется «НеобыЧАЙный фестиваль». В программе: выступления фольклорных коллективов, ярмарка ремесленников, конкурсы, праздничная дискотека и, конечно, горячий чай из самовара. В 18:00 на ледовой площадке состоится шоу «Хрустальный лед» с участием фигуристов мирового уровня, включая олимпийского призера Илью Авербуха.

7 января с 12:00 в парке пройдут мероприятия в рамках программы «Рождество в Подмосковье»: театрализованное представление, ледовое шоу с юными спортсменами, мастер-класс по изготовлению рождественского ангела, детская анимация и ярмарка.

Ранее сообщалось, что в Подольске 2 января состоялось первое в 2026 году уличное празднование.