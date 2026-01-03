Дед Мороз, хороводы и сладкие подарки: как в Подольске отметили Новый год прямо во дворах

В подмосковном Подольске в пятницу, 2 января, состоялось первое в новом году уличное празднование, сообщила администрация городского округа.

Мероприятие для детей прошло в микрорайоне Климовск во дворе жилого дома на улице Молодежной. Организаторами выступили управляющая компания «Подольск» и специалисты центра «Вектор», входящего в структуру местного молодежного центра.

Для юных жителей Дед Мороз, Снегурочка и новогодний эльф подготовили развлекательную программу «Зимние каникулы». Ребята с удовольствием водили хоровод вокруг праздничной елки и принимали участие в различных конкурсах.

Одна из местных жительниц, Юлия, поделилась, что очень рада проведению таких праздников для детей.

«Сплошные плюсы – дети заняты, им весело, играют на свежем воздухе. Да еще и в собственном дворе, никуда далеко не нужно ходить. Вышел из дома – и ты уже на празднике!» — сказала местная жительница Юлия.

Праздник завершился вручением детям сладких подарков. Следующие дворовые елки запланированы на воскресенье, 4 января, в микрорайоне Кузнечики на улице Веллинга и на вторник, 6 января, в Климовске на проспекте 50 лет Октября.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске около 200 детей отправились на зимние каникулы в оздоровительный центр «Родина».