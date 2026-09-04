Всего несколько лет назад сумма в ₽2 млн открывала перед покупателями широчайший выбор новых автомобилей. Сегодня ситуация на рынке кардинально иная: цены выросли, ассортимент сузился, а привычные бренды ушли или трансформировались. Однако даже при таком бюджете еще можно найти достойные варианты. Автоэксперт Алексей Егоров в беседе с REGIONS назвал модели, на которые стоит обратить внимание тем, кто хочет приобрести машину в пределах этой суммы.

Какие машины доступны в бюджете до ₽ 2 млн

Эксперт отмечает, что основная надежда покупателей с ограниченными финансами — продукция отечественного автогиганта. В диапазоне до ₽2 млн можно присмотреться к Lada Granta, Lada Vesta и некоторым версиям Niva Legend. Granta остается самым бюджетным вариантом, а Vesta в зависимости от оснащения может максимально приблизиться к верхней планке.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

По мнению эксперта, также на рынке присутствуют автомобили под маркой Solaris. Фактически это перелицованные модели Hyundai, которые собираются в России. Базовые исполнения Solaris HC и Solaris KRS теоретически вписываются в заданную сумму, но нужно быть готовым к тому, что финальная цена сильно зависит от региона, дилера и наличия дополнительных опций.

«При бюджете около двух миллионов рублей в первую очередь лучше смотреть на Lada и Solaris. Здесь проще найти автомобиль без существенного превышения бюджета и с понятной стоимостью обслуживания. Если хочется именно кроссовер, выбор становится заметно уже, но варианты среди китайских марок тоже встречаются», — отметил Егоров.

Китайский автопром тоже представлен в этом сегменте, отметил эксперт. В ценовой коридор до ₽2 млн могут попасть отдельные комплектации Belgee X50, Changan Alsvin и некоторых других брендов. Однако эксперт предупреждает: ориентироваться только на рекомендованную цену не стоит. У разных дилеров стоимость одной и той же модели может различаться на десятки тысяч рублей.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Почему за ₽2 млн чаще всего продают базовые версии

По словам Алексея Егорова, за ₽2 млн в 2026 году реально купить только автомобиль начального уровня. За более мощный двигатель, автоматическую коробку или расширенный пакет опций придется доплачивать отдельно.

«Покупателю стоит заранее определить, что для него важнее: новый автомобиль с минимальной комплектацией или более оснащенная машина с пробегом. В случае с новой машиной я бы обязательно сравнивал не только цену в объявлении, но и стоимость обязательных допов, страховки и обслуживания», — рассказал Егоров.

Тем не менее, китайские марки иногда предлагают выгодные акции или распродажи складских остатков, что позволяет приобрести более оснащенный автомобиль по привлекательной цене. Но такие предложения появляются спонтанно и быстро исчезают, поэтому перед визитом к дилеру стоит мониторить актуальные цены.

Ранее автоэксперт Егоров рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что желательно сделать с машиной уже осенью.