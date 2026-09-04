Съемка здания силовиков подвела молодую пару под статью о терроризме

В Кемерове суд заключил под стражу молодого человека и девушку, которые по заданию террористов вели фото- и видеосъемку здания регионального силового ведомства. Собранные материалы они передали через мессенджер для последующей организации взрыва в учреждении, пишет VSE42.RU , ссылаясь на официальное ведомство.

Фигуранты дела, имена которых не разглашаются, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов 2 сентября. В тот же день им предъявили обвинение в приготовлении к террористическому акту, совершенному группой лиц. Следствие установило, что задание от кураторов парочка получила дистанционно, а денежное вознаграждение за выполненную работу должно было поступить после отправки материалов.

4 сентября суд Кузбасса, рассмотрев ходатайства следствия, принял решение о мере пресечения. Оба обвиняемых останутся в следственном изоляторе до 2 ноября 2026 года. Пресс-центр судов региона подтвердил эту информацию, отметив, что решение принято с учетом тяжести инкриминируемого преступления и общественной опасности содеянного.

Силовые структуры продолжают устанавливать все каналы связи подозреваемых с организаторами теракта, а также проверять возможных соучастников. Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства.