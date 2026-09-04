Ричард Гир в праздничном колпаке: 77-летний актер отметил день рождения с женой и сыновьями
VOICE: звезда «Красотки» Ричард Гир отпраздновал 77-летие с женой и сыном
Фото: [соцсети]
31 августа звезда культового фильма «Красотка» Ричарду Гиру исполнилось 77 лет. Голливудский актер провел свой день рождения в кругу самых близких людей — с женой Алехандрой Силвой и их младшим сыном Джеймсом, сообщает VOICE.
Фотографией с торжества поделилась в социальных сетях 43-летняя супруга артиста. На снимках видно, что все трое надели яркие праздничные колпаки, создав уютную атмосферу семейного праздника.
Фото: [соцсети]
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Фото: [соцсети]
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Ричард был одет в темно-серую рубашку и свободные брюки, Алехандра выбрала длинное белое платье без рукавов, а маленький Джеймс — белые брюки и рубашку. Семья выглядела счастливой и гармоничной.
Всего у пары двое общих детей: семилетний Александр и шестилетний Джеймс. Кроме того, у Ричарда есть 26-летний сын Гомер от предыдущего брака, а у Алехандры — 13-летний сын Альберт от экс-мужа.
Актер признается, что именно семья и дети наполняют его жизнь смыслом и радостью. Несмотря на возраст, Гир остается активным и заботливым отцом, стараясь уделять время каждому ребенку.
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