Ричард Гир в праздничном колпаке: 77-летний актер отметил день рождения с женой и сыновьями

31 августа звезда культового фильма «Красотка» Ричарду Гиру исполнилось 77 лет. Голливудский актер провел свой день рождения в кругу самых близких людей — с женой Алехандрой Силвой и их младшим сыном Джеймсом, сообщает VOICE.

Фотографией с торжества поделилась в социальных сетях 43-летняя супруга артиста. На снимках видно, что все трое надели яркие праздничные колпаки, создав уютную атмосферу семейного праздника.

Фото: [ соцсети ] 1/2 Фото: [ соцсети ] 2/2

Ричард был одет в темно-серую рубашку и свободные брюки, Алехандра выбрала длинное белое платье без рукавов, а маленький Джеймс — белые брюки и рубашку. Семья выглядела счастливой и гармоничной.

Всего у пары двое общих детей: семилетний Александр и шестилетний Джеймс. Кроме того, у Ричарда есть 26-летний сын Гомер от предыдущего брака, а у Алехандры — 13-летний сын Альберт от экс-мужа.

Актер признается, что именно семья и дети наполняют его жизнь смыслом и радостью. Несмотря на возраст, Гир остается активным и заботливым отцом, стараясь уделять время каждому ребенку.

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