Астрофизик раскрыл тайну багровых закатов в России

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» объяснил физическую природу алых закатов, которые местные жители традиционно считают предвестниками непогоды. Оказалось, что прямая корреляция между цветом неба и похолоданием существует, но работает она далеко не всегда.

Жители Ямала нередко используют небесные краски как барометр: густой красный цвет у горизонта сулит либо затяжной дождь, либо резкое падение температуры. Согласно прогнозу Гидрометцентра, в сентябре на востоке округа действительно ожидается месячная норма осадков, однако наука не спешит ставить знак равенства между багровым отливом и климатическими изменениями.

Натан Эйсмонт подчеркнул, что опыт наблюдателя в этом вопросе играет ключевую роль, но назвать народные приметы надежным инструментом прогнозирования нельзя. Связь, безусловно, прослеживается, но она не является жесткой и скорее относится к области статистических наблюдений.

Главный фактор, формирующий палитру вечернего неба, — состояние атмосферного слоя в конкретный момент времени. Ученый пояснил, что решающее значение имеет высота светила над горизонтом: именно от нее зависят угол преломления лучей и последующее смещение спектра в сторону красных тонов.

Интересно, что соседняя планета могла бы подарить землянам совершенно другую картину. Как отметил Эйсмонт, марсианские закаты выглядят совсем иначе из-за разреженной и пыльной атмосферы. Однако кинематографисты, создавая образ Красной планеты, систематически игнорируют этот нюанс, рисуя небо похожим на земное ради художественного эффекта.

Кстати, алые оттенки не чужды и полярным сияниям, которые частые гости в северных широтах. По словам специалиста, самые впечатляющие и грандиозные сияния в истории наблюдений отличались именно багрово-красной гаммой, что делает это природное явление родственным по цветовой гамме вечернему закату.