Больницам Московской области с начала года передали 14 единиц лазерного оборудования

Больницам Московской области с начала 2026 года передали 14 единиц нового лазерного оборудования. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В этом году в медицинские организации Подмосковья уже поставлено 14 единиц лазерного оборудования на сумму более ₽76 млн. Всего закуплено 18 таких аппаратов», — рассказал зампред областного правительства — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Технику закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Ее получили 11 медучреждений.

Оборудование используется в хирургии, урологии, офтальмологии и других направлениях. Это аппараты для лазерной хирургии и лазерной литотрипсии, офтальмологические и урологические лазеры, а также другое специализированное оборудование.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с врачами ремонт хирургического корпуса Подольской больницы.