Минтранс готовит революцию в авиаперевозках: что изменится после закона об овербукинге

Минтранс готовит законодательное закрепление овербукинга на авиарейсах. Руководитель крупного турагентства Наталия Ансталь в комментарии интернет-изданию «Ямал-Медиа» разъяснила, что инициатива призвана заменить сложившуюся практику прозрачными нормами: пассажиры наконец узнают точный размер компенсации за вынужденный отказ от перелета.

В российском законодательстве термин «овербукинг» пока отсутствует, хотя авиакомпании давно применяют эту модель. Продажа билетов сверх фактического числа кресел стала рутиной из-за статистики: до 10% путешественников не являются на посадку из-за опозданий или изменения планов. Однако при стопроцентной явке отказ в полете получают пассажиры, прошедшие регистрацию позже других. Способствует ситуации и внезапная замена лайнера на борт меньшей вместимости.

Наталия Ансталь подчеркнула, что после легализации перевозчики будут обязаны в первую очередь искать добровольцев, готовых перенести вылет на следующий рейс. Их ждет пакет бонусов: денежные выплаты, ваучеры на будущие перелеты, а также бесплатное питание, гостиница или повышение класса обслуживания. Эксперт отметила, что такой подход способен даже стабилизировать среднюю стоимость авиабилетов, поскольку риски пустующих мест перестанут закладываться в цену с запасом.

«Первостепенно легализация даст всем четкие правовые рамки, сейчас у нас нет такого понятия именно в законодательстве, поэтому пассажиры не знают, что могут требовать, а где им могут отказать, а для компаний это позволит снизить издержки на пустые места», — отметила Ансталь.

По мнению специалиста, в новом законе критически важно прописать не просто общие положения, а конкретные формулы расчета компенсаций с учетом всех тонкостей. Отдельного упоминания заслуживают уязвимые группы путешественников — они не должны автоматически попадать в список тех, кому будет отказано в посадке. Новые правила, убеждена эксперт, сделают рынок авиаперевозок более цивилизованным и предсказуемым для обеих сторон.