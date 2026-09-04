В Ступине врачи успешно прооперировали пациентку с гигантской миомой матки весом более 3 кг

Специалисты Ступинской клинической больницы удалили пациентке гигантскую миому матки, вес которой превышал 3 кг. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение обратилась жительница, которая жаловалась на хронические запоры и затруднения при мочеиспускании. В ходе обследования у нее обнаружили огромную миому. Новообразование полностью повторяло форму малого таза и сдавливало внутренние органы.

Оказалось, что женщина не была у гинеколога с 2014 года. Ее направили на операцию. В связи с крупными размерами миомы врачи провели классическое полостное вмешательство и удалили образование через разрез.

Операция длилась 80 минут и прошла успешно. Гистологическое исследование подтвердило, что образование было доброкачественным. Пациентку выписали в удовлетворительном состоянии.

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