«Сам отказался от имущества»: почему адвокат Седоковой считает претензии родственников Тиммы незаконными

Татьяна Стукалова, адвокат певицы Анны Седоковой, высказалась по поводу имущественного спора, связанного с наследством бывшего мужа певицы, покойного баскетболиста Яниса Тиммы. В комментарии Super юрист отметила , что во время бракоразводного процесса спортсмен лично заявил, что не имеет никаких имущественных претензий к артистке.

По словам Стукаловой, развод проходил в суде, где Тимма присутствовал лично. На вопрос судьи о наличии требований к бывшей супруге он ответил отрицательно.

«Теперь почему-то наследники считают, что они обладают большими правами, чем обладал сам Янис. Янис же этим не воспользовался, у него же не было имущественных претензий», — отметила юрист.

Конфликт вокруг наследства покойного спортсмена продолжает развиваться, но позиция защиты Седоковой остается неизменной. Мать и отец Яниса, в свою очередь, считают, что все имущество баскетболиста должно перейти его сыну, который живет с матерью в Латвии.

Ранее стало известно о банкротстве бывшего мужа Анны Седоковой.