«Сам отказался от имущества»: почему адвокат Седоковой считает претензии родственников Тиммы незаконными
Super: адвокат Седоковой заявила, что Тимма при жизни не имел претензий к певице
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Татьяна Стукалова, адвокат певицы Анны Седоковой, высказалась по поводу имущественного спора, связанного с наследством бывшего мужа певицы, покойного баскетболиста Яниса Тиммы. В комментарии Super юрист отметила, что во время бракоразводного процесса спортсмен лично заявил, что не имеет никаких имущественных претензий к артистке.
По словам Стукаловой, развод проходил в суде, где Тимма присутствовал лично. На вопрос судьи о наличии требований к бывшей супруге он ответил отрицательно.
«Теперь почему-то наследники считают, что они обладают большими правами, чем обладал сам Янис. Янис же этим не воспользовался, у него же не было имущественных претензий», — отметила юрист.
Конфликт вокруг наследства покойного спортсмена продолжает развиваться, но позиция защиты Седоковой остается неизменной. Мать и отец Яниса, в свою очередь, считают, что все имущество баскетболиста должно перейти его сыну, который живет с матерью в Латвии.
Ранее стало известно о банкротстве бывшего мужа Анны Седоковой.