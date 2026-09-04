«Я не имею права осуждать»: Волочкова объяснила, почему не критикует коллег по сцене
5-tv.ru: Анастасия Волочкова заявила, что имеет права осуждать коллег по сцене
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50-летняя балерина Анастасия Волочкова высказалась об отношении к коллегам по сцене. В интервью «Пятому каналу» балерина заявила, что не считает себя вправе осуждать представителей творческой профессии, независимо от их таланта и уровня мастерства.
Волочкова подчеркнула, что любые люди из мира творчества, будь то певцы, артисты или танцоры, заслуживают уважения — даже если они поют под фонограмму.
«Они, на мой взгляд, заслуживают уважения. Поэтому я не возьму все-таки. Это творчество», — отметила артистка.
Волочкова отметила, что не сравнивает себя с другими исполнителями и признает, что некоторые коллеги превосходят ее в техническом мастерстве. Однако это не мешает ей уважать их труд. Балерина добавила, что всегда отвечает на критику со стороны хейтеров, но только в том случае, если замечания касаются ее творчества, которым она по-настоящему одержима.
Ранее Анастасия Волочкова рассказала о школьных годах в балетной академии.