Голодный обман: диетолог раскрыла продукт, который заставит мозг забыть о перекусах

Человек съедает тарелку супа и второе, а через полчаса снова ищет перекус — диетолог Федерика Амати предупредила, что этот звоночек говорит не о силе воли, а о бедности рациона, и предложила мощный способ укротить голод, который не требует голодовок. Об этом сообщает Yahoo.

Врач-диетолог Федерика Амати в интервью Yahoo раскрыла механизм хронического чувства голода после трапезы. По ее словам, проблема не в том, что человек мало ест, а в том, что еда его не питает. Самый эффективный шаг — резко увеличить долю клетчатки и растительных продуктов в меню. Клетчатка замедляет пищеварение, дарит сытость на часы и поддерживает микрофлору кишечника. А если добавить к ней качественный белок и полезные жиры, то организм получает медленное высвобождение энергии, и мозг перестает подавать ложные сигналы о голоде.

Амати рекомендует сделать ставку на бобовые, орехи, семечки, цельные фрукты и овощи, цельнозерновые, яйца, молочку и жирную рыбу. Эти продукты не дают резких скачков сахара и надолго оставляют чувство насыщения. Еще один важный пункт — водный баланс. Некоторые люди путают жажду с голодом, поэтому стакан воды перед едой и в течение дня помогает не переедать. И, наконец, физическая активность: она снижает стресс, улучшает сон, нормализует уровень глюкозы и помогает телу правильно реагировать на пищу.



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