В Подмосковье на региональные доплаты к пенсии с начала года направили более ₽1,7 млрд. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Сегодня в регионе ежемесячную доплату к пенсии получают около 250 тыс. пожилых граждан. Ее размер составляет ₽1 тыс. Для тех, кто прожил в области не менее 10 лет размер пенсии с доплатой довели до ₽20 тыс.

«Специально все сделали в проактивном формате — оформлять ничего не нужно, доплата приходит автоматически», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность выездных администраций и диалога с жителями.