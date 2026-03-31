Что нельзя хранить в облаке и почему: эксперт по кибербезопасности объяснил, какие данные под угрозой

Эксперт пояснил, что под облаком подразумевают мощные вычислительные серверы, расположенные на удалении от конечного пользователя. Обмен информацией между этими машинами и клиентами происходит через интернет. Поскольку физически эти серверы никто не видит, их совокупность и назвали облаком — неким виртуальным пространством, куда «уплывают» данные.

Специалист по кибербезопасности отметил, что существуют облачные инфраструктуры с разными уровнями защиты. Отдельные из них взломать практически невозможно — их информационная безопасность выстроена на высочайшем уровне. Однако не все серверы предоставляют надежный уровень защиты.

Как пояснил специалист, если перед пользователем стоит лишь задача сохранить резервные копии снимков, достаточно приобрести определенный объем памяти в каком-нибудь публичном платном сервисе. При этом лучше обращаться к проверенному и хорошо зарекомендовавшему себя разработчику.

«При этом важную информацию хранить даже на платном сервисе не рекомендуется: пароли, документы могут быть подвержены несанкционированному доступу и использованы против пользователя», – отметил Мясоедов.

