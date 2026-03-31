Новая схема мошенников: ее жертвами становятся доверчивые подростки

Мошенники начали активно обманывать подростков-геймеров, предлагая им «бесплатные» бонусы и редкие предметы в играх. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора Артема Шейкина.

Схема строится через мессенджеры: создаются тематические чаты и каналы, где пользователям предлагают модификации, ускоренную прокачку или уникальные игровые предметы. Чтобы вызвать доверие, человека постепенно вовлекают — просят подписаться на несколько каналов и участвовать в обсуждениях.

Финальный этап — установка файла вне официальных магазинов. Пользователя убеждают разрешить установку из неизвестных источников и отключить защиту. В результате на устройство попадает вредоносное приложение.

По словам сенатора, под видом игровых модов часто скрываются трояны, которые получают доступ к СМС, уведомлениям и даже банковским приложениям. Они могут перехватывать коды подтверждения и передавать данные злоумышленникам, что приводит к реальным финансовым потерям.

Главная опасность в том, что все происходит в привычной среде — мессенджерах, которым пользователи доверяют и не воспринимают как источник угрозы.

