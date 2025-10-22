Что общего у военных финансистов и людей с заиканием? Ответ скрывается в календаре на 22 октября

В среду, 22 октября, в России отмечают профессиональный праздник специалисты, от которых зависит финансовое обеспечение армейской жизнедеятельности — День финансово-экономической службы Вооруженных сил РФ. В этот же день международное сообщество концентрирует внимание на другой важной теме — проблеме речевых нарушений, сообщил sovainfo.ru.

По информации издания, ежегодно 22 октября отмечается Международный день заикающихся людей. Инициатива по его учреждению была реализована в 1998 году, а ее главной целью является привлечение внимания социума к трудностям, с которыми сталкиваются люди с заиканием.

По данным издания, исторической основой для учреждения Дня финансово-экономической службы Вооруженных сил РФ послужил приказ Революционного военного совета, подписанный в этот день в 1918 году. Согласно архивным данным, именно тогда в структуре молодой Советской Республики был официально создан Финансовый отдел, заложивший основы современной системы.

