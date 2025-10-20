Новый год стал не по карману россиянам: стоимость праздничного стола выросла на 15-18%

За 2025 год стоимость многих продуктов значительно выросла, а цены на некоторые категории товаров продолжают расти. Поэтому многие люди закупаются к Новому году уже сейчас. На сколько подорожали товары к новогоднему столу в сравнении с 2024 годом, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

По ее словам, если ориентироваться на данные Росстата, за год среднеарифметические цены по 42 позициям ключевых продуктов питания в стране выросли по состоянию на октябрь месяц на 6,2%.

«Прибавило в цене мясо и мясосодержащая продукция, без которой не обходится ни один новогодний стол. Так, стоимость говядины выросла практически на 15%, свинины на 12%, курятины — на 8,1%. Мясная нарезка на стол к главному празднику года также обойдется в среднем на 6% дороже в 2025 году, поскольку цены на практически все виды колбасной продукции пусть и несущественно, но выросли. Стоимость сырной тарелки подорожала более ощутимо. Если сравнивать стоимость всех видов сыров за аналогичный период 2024 года, то можно увидеть, что данный показатель вырос практически на 18,3%», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По состоянию на октябрь 2025, в том числе в связи с окончанием плодоовощного сезона, прибавили в цене помидоры — плюс 8,3%, продолжила экономист.

«Стоимость огурцов пока находится на уровне показателя октября 2024 года. Хотя исключать дальнейший рост стоимости тепличных огурцов и помидор было бы неправильно. Плодоовощная продукция отличается сезонностью, следовательно, продукция тепличного производства к декабрю месяцу может прибавить в цене», — подчеркнула Проданова.

С наступлением осени прибавили в цене и яйца — один из основных ингредиентов новогодних салатов, добавила эксперт. И хотя по сравнению с 2024 годом их стоимость в октябре 2025 все еще остается ниже, сезонное удорожание данного вида продукции на 5% вполне резонно.

«Цены на игристое вино с большей долей вероятности в преддверии праздников расти не будут. Но 2026 год уже поменяет картину. Акцизы на алкоголь с 1 января 2026 года вырастут на 8,9-31%. И какой же Новый год без мандаринов! Их цена в октябре 2025 года выше прошлогодней всего на 3%, однако небольшой рост стоимости цитрусовых к 2026 году может быть», — отметила экономист.

Таким образом, новогодний стол 2025-2026 может обойтись в среднем на 15-18 % дороже, чем год назад.

«Поэтому ряд товаров выгодно закупать уже сейчас. Стоить отметить, что с января после праздников также по ряду товаров могут отмечаться существенные скидки», — отметила эксперт.

