Что подарить мужчине на 23 февраля: лучшие идеи для презента
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В преддверии 23 февраля становится актуальным вопрос, что же подарить папе, мужу, сыну, брату или коллеге, сообщает properm.ru. Редакция подготовила лучшую подборку презентов.
Алгоритм действий при выборе подарка следующий. Сначала нужно подумать, насколько вы близки с человеком. Затем вспомнить о его индивидуальных предпочтениях, о хобби или особенном образе жизни. Если ничего неординарного после этого придумать так и не получилось, то можно обратить внимание на следующие варианты:
- книга любимого автора;
- инструмент, которого не хватало в домашней мастерской;
- полезный гаджет (для авто, для телефона и не только);
- набор для барбекю;
- цифровой тонометр;
- канцелярские принадлежности;
- складной стул.
Когда стоит вопрос, что подарить ребенку, то не стоит выбирать практичные вещи: носки или новый свитер. Важно подарить то, что принесет ему удовольствие: новый конструктор или игрушку, сборную модель самолета или авто, интересную книгу.
После 23 февраля время пролетит быстро. Мужчины будут озабочены, что подарить женщинам на 8 марта. Экономист Наталья Проданова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как сэкономить на цветах перед праздниками.