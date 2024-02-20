Что подарить мужчине на 23 февраля: лучшие идеи для презента

В преддверии 23 февраля становится актуальным вопрос, что же подарить папе, мужу, сыну, брату или коллеге, сообщает properm.ru . Редакция подготовила лучшую подборку презентов.

Алгоритм действий при выборе подарка следующий. Сначала нужно подумать, насколько вы близки с человеком. Затем вспомнить о его индивидуальных предпочтениях, о хобби или особенном образе жизни. Если ничего неординарного после этого придумать так и не получилось, то можно обратить внимание на следующие варианты:

книга любимого автора;

инструмент, которого не хватало в домашней мастерской;

полезный гаджет (для авто, для телефона и не только);

набор для барбекю;

цифровой тонометр;

канцелярские принадлежности;

складной стул.

Когда стоит вопрос, что подарить ребенку, то не стоит выбирать практичные вещи: носки или новый свитер. Важно подарить то, что принесет ему удовольствие: новый конструктор или игрушку, сборную модель самолета или авто, интересную книгу.

После 23 февраля время пролетит быстро. Мужчины будут озабочены, что подарить женщинам на 8 марта. Экономист Наталья Проданова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как сэкономить на цветах перед праздниками.