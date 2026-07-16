Амурский бархат в «Лосином острове»: уникальное пробковое дерево готовит урожай черных ягод

В Дендрарии национального парка «Лосиный остров», расположенного на территории Балашихи, готовится дать обильный урожай ягод уникальное дерево — бархат амурский. Об этом информирует пресс-служба заповедника, сообщил REGIONS.

Скоро здесь будет урожай

Специалисты нацпарка отмечают, что сейчас его плоды еще зеленые, но уже скоро они превратятся в россыпь черных ароматных ягод, напоминающих крупные жемчужины. Именно запахом, по наблюдениям специалистов, это дерево привлекает насекомых, а также — гостей нацпарка, которые непременно останавливаются возле бархата, чтобы узнать о побольше о виде, история которого насчитывает миллионы лет.

«Уже скоро ягоды потемнеют и наполнятся эфирными маслами. Интересно, что в период созревания плоды пахнут очень специфически — резко и пряно, напоминая смесь цитруса и лекарственных трав», -рассказали в заповеднике.

Дальневосточный родственник пробкового дерева

Бархат амурский неслучайно называют дальневосточным пробковым деревом. Его кора имеет уникальную двухслойную структуру. Наружный слой состоит из чистой пробки толщиной до 5–7 сантиметров. Именно эта ячеистая структура, заполненная смесью азота и кислорода, делает материал невесомым, эластичным и абсолютно непроницаемым для воды, газов и тепла.

Амурский бархат является единственным дикорастущим пробконосом промышленного значения в России. В отличие от многих других деревьев, сбор пробки не убивает растение: снятый пласт со временем нарастает заново, причем новый слой часто превосходит предыдущий по качеству. Недаром научное название рода происходит от греческих слов phellos (пробка) и dendron (дерево).

От императорского жемчуга до «Аллеи России»

С деревом также связано множество легенд. Китайцы называли его «хэй-чжу-шу» — «черное жемчужное дерево». Согласно преданию, император Поднебесной потерял на берегу реки бусину черного жемчуга, и на этом месте выросло дерево с плодами, точь-в-точь похожими на драгоценность.

В современной России статус амурского бархата как символа одного из его регионов был подтвержден официально. В 2014 году в рамках проекта «Аллея России» жители Хабаровского края выбрали именно амурский бархат своим зеленым символом, отдав ему 66% голосов. Любовь к этому дереву объясняется просто: бархат, как родственник дуба, живет до 300 лет и достигает высоты 30 метров. Даже одно такое дерево создает большую ажурную тень, которая так ценится в ландшафтном дизайне больниц, санаториев и парков.

Под охраной «Лосиного острова»

Несмотря на то, что бархат амурский не находится под угрозой исчезновения, а его ценная древесина широко используется в промышленности, экземпляры, которые растут на особо охраняемой природной территории, находятся под защитой государства. Сбор их коры, ягод, а также рубка категорически запрещены.

В нацпарке это дерево выполняет важнейшую экологическую функцию. Оно служит мощным медоносом — пчелы охотно посещают его цветки даже в прохладную погоду ради специфической пыльцы. Кроме того, черные ягоды, хоть и несъедобны для человека из-за резкого запаха, являются важным кормом для птиц перед отлетом в теплые края. Листья бархата также идут в пищу пятнистым оленям.

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