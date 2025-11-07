Что свяжет Антарктиду и Подмосковье? Зачем Федор Конюхов везет освященный крест из Давидовой пустыни на край света

Игумен Сергий (Куксов), настоятель Вознесенской Давидовой пустыни, передал поклонный крест путешественнику Федору Конюхову. Информация об этом была опубликована на сайте обители и распространена изданием REGIONS.

Согласно данным издания, изготовление святыни осуществили в мастерских Вознесенской Давидовой пустыни, а чин освящения состоялся у Никольского храма, расположенного в тульской деревне Федора Конюхова. Планируется, что поклонный крест будет установлен на острове вблизи Южного полярного круга.

Путешественник поделился, что во время всех экспедиций постоянно носит нательный крест-мощевик. Как отметил Конюхов, он многократно обращался с молитвенной просьбой, «чтобы святыни не оказались в морской пучине», и всякий раз по вере обретал божественную поддержку. Также исследователь принял приглашение в будущем посетить Давидову пустынь.

«Этому Кресту уготована особая миссия: он будет доставлен на самый южный край земли — остров Смоленск (ныне Ливингстон), где станет знаком веры и молитвенного присутствия Православия. К кресту прикреплена икона Шуйской — Смоленской Божией Матери, а также установлена табличка с информацией о его создании и освящении», — рассказал игумен Сергий.

По сведениям издания, 7 ноября путешественник отправился в Аргентину. В середине текущего месяца оттуда он проследует на остров Смоленск, где намерен организовать первую в мире сезонную антарктическую исследовательскую станцию для работы в одиночном режиме.

Ранее сообщалось, что парижанин пояснил желание принять постриг в монахи в Сергиево-Троицкой лавре.