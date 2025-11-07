Встреча с подмосковным архимандритом изменила жизнь француза: удивительная история монаха Сергиево-Троицкой лавры

Уже более десяти лет иеродиакон Михей, священник родом из Франции, руководит монашеским хором Троице-Сергиевой лавры. Священнослужитель рассказал, зачем принял постриг в монахи, сообщил REGIONS.

По информации издания, уроженец Парижа вырос в православной семье, где религиозность была привычной частью жизни, но без строгости. В подростковом возрасте он задумывался о смысле жизни. В это же время особенно проявлялась любовь к церковному пению: появлялось понимание, что через пение можно общаться с Богом.

По данным издания, духовный дом священнослужитель нашел в России. Поворотным моментом в жизни стала встреча с архимандритом Матфеем, которая состоялась в Сергиевом Посаде. Для монаха Михея служба — это возможность почувствовать свободу и душевное равновесие. Священнослужитель отметил, что пение помогает обратиться к Богу.

«Когда человек встретил Бога, исчезают страхи и сомнения. Все становится на свое место», — сказал служитель Лавры.

Уроженец Парижа отметил, что мастерство исполнения церковного пения не связано с вокальными качествами. Здесь важно чувствовать душой, раскрываться и передавать другим свой посыл — находить успокоение души в Боге.

