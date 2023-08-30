«Что вам дома не сидится»: Водители отказываются перевозить инвалидов-колясочников

В Перми инвалиды-колясочники устали от издевательств со стороны водителей общественного транспорта, поэтому обратились в редакцию интернет-издания « Properm.ru » для привлечения внимания к проблеме.

Представители объединений инвалидов рассказывают о различных нарушениях: водители не останавливаются, не открывают двери, не разрешают проезжать вовнутрь салона, не открывают аппарель. Водители просто не хотят тратить время на то, чтобы опускать аппарель и ожидать, пока пассажир войдет в салон. Они грубят маломобильным пассажирам или делают вид, что не замечают их.

Инвалиды поделились с изданием своими историями:

«Я веду активный образ жизни, и за пять лет чего только не слышала в свой адрес! Самое частое от водителей и кондукторов —«Что вам дома не сидится?», «Куда прете в час пик?». Унижали при всех, спрашивая, где сопровождение», — рассказала Екатерина Якимова.

«Ведь на моем месте может оказаться любой человек, от этого никто не застрахован, а кто-то и вовсе с детства справляется с трудностями, связанными со здоровьем», - Александр обратился с вопросом к водителю, который отказался опускать аппарель инвалиду. Мужчине помогли пассажиры из автобуса

Сообщество инвалидов обратилось в городскую службу с жалобой. Представители ответили, что с водителями провели беседу. Также проверили исправность работы аппарелей.