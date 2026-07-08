Внезапная вспышка диареи в Мичигане: почему власти не могут найти источник заражения

Органы здравоохранения США расследуют причины резкого роста кишечной инфекции в Мичигане. Число заболевших паразитарным недугом превысило 570 человек, однако источник заражения на данный момент остается невыясненным. Об этом пишет People.

Особенности вспышки инфекции

В штате Мичиган отмечен значительный рост числа случаев заражения паразитом Cyclospora. По последним данным, количество пострадавших достигло 572 человек. Инфекция провоцирует тяжелое расстройство желудочно-кишечного тракта, сопровождающееся сильной водянистой диареей. Специалисты отмечают, что, несмотря на широкое распространение паразита, конкретный источник вспышки до сих пор не установлен.

Пути передачи и симптоматика

Cyclospora, как правило, попадает в человеческий организм через употребление загрязненных продуктов питания или воды. В зоне особого риска находятся свежие овощи, зелень и фрукты, которые не прошли надлежащую обработку. Основные проявления инфекции включают:

Внезапную и интенсивную водянистую диарею.

Болевые ощущения и спазмы в области живота.

Вздутие, тошноту, общую слабость и потерю аппетита.

Врачи подчеркивают, что при отсутствии должной медицинской помощи симптомы могут сохраняться на протяжении нескольких недель.

Меры предосторожности

Хотя Cyclospora редко представляет прямую угрозу жизни, инфекция опасна быстрым обезвоживанием, что особенно критично для детей, пожилых людей и лиц с ослабленной иммунной системой. В целях профилактики медики настоятельно рекомендуют уделять повышенное внимание гигиене при приготовлении пищи и тщательно промывать всю растительную продукцию перед употреблением.