Конец дешевого топлива: газ в США подорожает до $5 в ближайшее десятилетие

Стоимость природного газа на американском рынке может существенно вырасти к 2035 году, достигнув пяти долларов за миллион британских тепловых единиц. Эксперты связывают грядущий рост цен с истощением факторов, обеспечивавших низкую стоимость сырья, и стремительным увеличением энергопотребления в США, прогнозируют аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie

Исчерпание факторов доступности

На протяжении последнего десятилетия цены на газ на торговой площадке Henry Hub сохранялись в диапазоне от двух до четырех долларов. Такая ценовая политика поддерживалась за счет активного освоения новых месторождений, наличия «бесплатного» попутного газа и постоянного роста производительности добычи. Согласно прогнозам Wood Mackenzie, эти рычаги сдерживания цен практически полностью исчерпали свой потенциал, что открывает путь к структурному удорожанию ресурса.

Драйверы роста: энергетический спрос

Ключевым фактором будущего подорожания является взрывной рост спроса со стороны электроэнергетического сектора США. По оценкам Кристи Крамер, руководителя направления стратегии развития рынка СПГ в Wood Mackenzie, к середине 2030-х годов энергетике страны потребуется дополнительно около 17 миллиардов кубических футов газа в сутки. Столь масштабное увеличение потребления создает колоссальное давление на газодобывающую отрасль, вынуждая производителей пересматривать ценовые модели в сторону повышения.

Перспективы глобального энергетического рынка

Ожидаемый рост стоимости газа до пяти долларов к 2035 году может стать сигналом для глобального рынка сжиженного природного газа. Учитывая роль США как одного из ведущих экспортеров, долгосрочное повышение цен внутри страны неминуемо отразится на стоимости СПГ для международных потребителей, что потребует адаптации энергетических стратегий во многих регионах мира.