Форточка не спасла: в Подмосковье брошенный камень отрикошетил в плечо пассажирке электрички

В Раменском округе неизвестные бросили камень в окно электропоезда на станции 41-й километр. Снаряд отрикошетил от форточки и угодил в плечо пассажирки, находившейся в салоне, сообщил REGIONS.

Об инциденте REGIONS рассказал супруг пострадавшей Виктор Фанин: он вместе с женой следовал в электричке, когда внутрь влетел булыжник. По его словам, это случилось на перегоне у платформы 41-й км. На станции Игнатьево мужчина вышел из вагона и немедленно проинформировал машиниста о случившемся.

«Благо, залетел не прямиком, а отрекошетил от форточки и попал по плечу моей супруги. К счастью, даже синяка не осталось», — написал мужчина в соцсетях.

По данным издания, подобные происшествия на железной дороге фиксируются регулярно. В 2019 году на перегоне между остановками «Сетунь» и «Немчиновка» камень, пущенный снаружи, пробил стекло и травмировал голову пассажирки, после чего у женщины диагностировали гематому.

«Мы живем в районе Гжели. В Москву ездим с женой 5 дней в неделю на работу, — пояснил Фанин. — И это не первый случай в наших краях. За несколько дней до этого в местных соцсетях писали, что кидали камнями по электричке у станции Игнатьево».

В Уголовном кодексе РФ за такие действия предусмотрена серьезная ответственность. Статья 213 («Хулиганство») трактует бросание предметов в движущийся состав как грубое нарушение общественного порядка. Если преступление совершено в общественном транспорте, максимальное наказание составляет до пяти лет лишения свободы. А в случае, если брошенный предмет признается оружием, что при определенных условиях применимо и к камню, срок может достигать семи лет. Правоохранительные органы сейчас устанавливают личности злоумышленников.

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