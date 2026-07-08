Сахар убивает мозг: как высокий уровень глюкозы заставляет стареть быстрее обычного

Ученые из Китая обнаружили связь между повышенной концентрацией глюкозы в крови и преждевременным старением мозга. Результаты исследования свидетельствуют, что контроль сахара может стать важной стратегией в профилактике нейродегенеративных заболеваний и возрастных когнитивных нарушений. Результаты исследования опубликованы в Molecular Psychiatry (MolPsy).

Исследование «возраста мозга»

Команда исследователей из Цзилиньского и Китайского медицинского университетов проанализировала масштабные данные британского биобанка UK Biobank. Используя алгоритмы машинного обучения для оценки «возраста мозга» по снимкам МРТ, специалисты сопоставили биологические показатели десятков тысяч участников с их реальным возрастом. Выяснилось, что именно концентрация глюкозы является ключевым метаболическим индикатором, наиболее тесно коррелирующим с ускоренным износом мозговых структур. Мозг людей с высоким уровнем сахара систематически выглядел старше паспортного возраста.

Влияние на здоровье и риск заболеваний

Повышенный уровень глюкозы оказался связан не только с морфологическими изменениями, такими как уменьшение объема определенных зон мозга, но и с более высокой вероятностью развития тяжелых неврологических и психических патологий. В перечень рисков попали семь состояний:

Болезнь Альцгеймера;

Болезнь Паркинсона;

Сосудистая деменция;

Инсульт;

Депрессивные состояния;

Тревожные расстройства;

Снижение когнитивных и двигательных функций.

Значение для профилактики

Авторы работы подчеркивают, что выявленная зависимость указывает на потенциально причинно-следственную связь между метаболизмом глюкозы и состоянием центральной нервной системы. Несмотря на наблюдательный характер исследования, специалисты рекомендуют рассматривать тщательный контроль сахара в крови как эффективное направление в профилактике возрастных изменений мозга. Поддержание метаболического здоровья может помочь дольше сохранять остроту ума и предотвратить развитие нейродегенеративных процессов.