Чудо и храбрость спасли ребенка: как похищенный мальчик выбрался из багажника и добежал до матери

В Кемеровской области произошло чудовищное происшествие. Двое мужчин средь бела дня схватили ребенка на улице и силой запихнули в багажник автомобиля. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, злоумышленники даже не пытались уговаривать жертву — они сразу применили физическую силу. Мальчика затолкали в тесный отсек машины и повезли в сторону гаражного массива. Всю дорогу ребенок не мог пошевелиться.

По данным издания, ребенку удалось спастись. Проявив невероятную храбрость, мальчик выбрался из заточения и добежал до матери. Женщина немедленно позвонила в полицию. Правоохранители быстро задержали обоих нападавших.

По данным издания, против граждан возбудили уголовное дело по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего. Следователи уже допросили свидетелей и провели необходимые экспертизы, чтобы собрать все улики.

По информации издания, мужчинам грозит суровое наказание. Детали той страшной поездки в багажнике продолжают выяснять — она могла закончиться намного трагичнее.

Ранее сообщалось, что в Киселевске шестилетнего мальчика вернули бабушке после поисков — ребенок добрался до железнодорожных путей.