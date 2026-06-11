ФИФА потребовала от сборной Гаити изменить дизайн формы

Сборной Гаити придется изменить дизайн формы всего за несколько дней до своего первого матча на чемпионате мира по футболу, который стартует 11 июня в Америке. Накануне такое требование предъявила Международная федерация футбола (ФИФА).

В последних контрольных матчах гаитяне использовали форму на которой изображена сцена битвы при Вертьере 1803 года, которая ознаменовала начало независимости страны. Гаитянские повстанцы под руководством генерала Жан-Жака Дессалина разбили войска французского экспедиционного корпуса.

В ФИФА напомнили о запрете размещать на форме любые «политические, религиозные или личные послания и лозунги». Федерация сочла изображение на форме сборной Гаити подпадающим под этот запрет.

Сборная Гаити сыграет в одной группе с командами Бразилии, Марокко и Шотландии. Стартовый матч на турнире гаитяне проведут с шотландцами 14 июня.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал чемпионат мира по футболу самым успешным за всю историю еще до начала турнира.