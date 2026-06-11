Экстренная гонка в роддом: из‑за закрытых роддомов женщину из Новокузнецка срочно везли в Кемерово

В Сети распространилось видео, на котором запечатлены мучения роженицы. Как рассказала автор сообщения, беременную женщину из Новокузнецка отправили рожать в Кемерово. В южной столице Кузбасса не оказалось работающих роддомов, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Автор поста высказала мнение, что в стране наблюдается тренд — призывать граждан создавать семьи и рожать детей. Она обратила внимание, что при этом в Новокузнецке нет ни одного работающего роддома. Женщина интересуется, почему для горожан не созданы элементарные условия.

Автор поста рассказала, как прошла поездка в больницу Кемерова. Водитель был вынужден превышать скоростной режим. Сотрудники ГИБДД, узнав о ситуации, сопровождали автомобиль с роженицей до Кемерова. Женщина считает, что поездка была опасной. Она высказала мнение, что ситуация в городе с роддомами может измениться в случае какой-либо трагедии. По ее мнению, только так на проблему могут обратить внимание.

«Все топят за то, чтобы было как можно больше детей… И при этом роддома элементарно нет в городе», — заявила женщина.

Автор отметила, что в итоге все закончилось благополучно. Женщина родила, в больнице маму приняли вместе с новорожденным для оказания необходимой помощи.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье новорожденным начали измерять сахар «бескровным» методом.