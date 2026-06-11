Тема торговли в православных храмах — одна из самых острых и болезненных для верующих. Свечная лавка стала уже привычным атрибутом прихода, но не все с этим согласны. Как относится к данному вопросу Церковь, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал протоиерей, настоятель Храма святого князя Владимира в Новогирееве Алексей Батаногов.

О чем говорит Евангелие?

Вопрос о законности торговли в церкви справедливо возникает у тех, кто хорошо знаком с евангельским сюжетом: где Христос изгоняет торговцев и менял из Иерусалимского храма.

«Если говорить о торговле в прямом смысле слова, то, конечно, она нежелательна», — отметил отец Алексей.

При этом он напомнил, что в те далекие времена, о которых упоминается в библейском тексте, существовала монополия на все: от обмена римских монет с языческими изображениями на специальные храмовые деньги (при грабительском курсе) до обязательной покупки жертвенных животных по завышенным ценам.

«Люди приносили государственные деньги, обменивали их на храмовые, затем обратно — но курс был несправедливым, и меняльщики на обмене наживались», — отметил собеседник издания.

Кроме того, весь иудейский народ жертвовал десятину на содержание святыни.

«Обмен денег, продажа жертвенных животных, сбор десятины… Получался абсолютный грабеж, можно так сказать. Именно поэтому Христос опрокидывает столы меняльщиков», — пояснил настоятель.

Современная ситуация в храмах

Сегодня ситуация кардинально изменилась. В современной православной традиции нет строгой ветхозаветной десятины. Священник подчеркнул: если бы каждый православный чувствовал личную ответственность за храм и вносил посильную лепту, то никакой торговли в церквях бы вообще не было.

«Содержание храма — это довольно дорого: уборки, стройки, реставрации, коммунальные расходы, скромные зарплаты служащих», — перечислил отец Алексей.

Именно нехватка средств вынуждает приходы искать способы самообеспечения. И здесь кроется главный парадокс и внутренний конфликт.

«Торговля в храме и мне не нравится», — честно признался отец Алексей.

Однако он призвал взглянуть на ассортимент церковных лавок под другим углом.

«Свечи, записки, молитвословы, Евангелие, духовная литература — это все же не просто товары, а вещи, необходимые для церковной жизни», — подчеркнул Алексей Батаногов.

Юридически Церковь уходит от понятия «торговля» через формулировку «пожертвование». Именно так трактуется в судах передача денег за свечу или икону в храме.

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