Губерниев вступился за фигуристку Камилу Валиеву

Журналист и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в разговоре со Sport24 высказался о ситуации с фигуристкой Камилой Валиевой. Обнаружилось, что спортсменка продолжает оставаться заслуженным мастером спорта несмотря на то, что из-за дисквалификации за допинг ее результаты были аннулированы.

На Олимпиаде в Пекине Камила Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире.

«Заслужила ли Валиева звание ЗМС? Безусловно, она вполне достойна называться заслуженным мастером спорта. Здорово, что сейчас она вернулась после продолжительной паузы. Считаю, не нужно отбирать у Валиевой звание ЗМС. Зачем добивать спортсменку на ровном месте?» — сказал Губерниев.

Свою позицию комментатор объяснил тем, что вернувшаяся к соревнованиям после завершения срока дисквалификации Валиева еще выиграет чемпионат мира и Олимпиаду, которых россиян полноценно допустят к международным соревнованиям.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина скептически высказалась о возобновлении карьеры Камилой Валиевой и Александрой Трусовой.