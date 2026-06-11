Французский футбольный агент сравнил потенциал Сафонова и Шевалье

«Я думаю, что потенциал Шевалье выше, чем у Сафонова. Я много следил за ним, когда он играл в „Лилле“. А когда я вижу игру Сафонова, я не нахожу в нем феноменальной харизмы», — приводит слова Сатина Planet PSG со ссылкой на RMC.

ПСЖ купил Люка Шевалье у «Лилля» летом 2025 года за €40 млн. Голкипер провел за клуб 26 матчей во всех турнирах, пропустил 28 мячей и 10 раз отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €25 млн.

Сафонов пришел в парижский клуб годом ранее. ПСЖ отдал за него €20 млн. В настоящий момент Ttransfermarkt повысил стоимость россиянина до €30 млн. Статистика Сафонова в сезоне: 27 игр, 28 пропущенных, 12 матче на ноль. Россиянин стал главным героем Межконтинентального кубка, отразив четыре удара в послематчевой серии пенальти. Также СМИ отмечают значительный вклад Сафонова в победу ПСЖ в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что голкипером «Краснодара» и сборной России Станиславом Агкацевым интересуется «Ювентус».