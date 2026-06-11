В Кемерове снова дикое животное в черте города — на этот раз лось забрел в парк

В соцсетях жители областного центра Кузбасса сообщили о новой встрече с диким животным в черте города. На этот раз очевидцы заметили лося в одном из парков, сообщил VSE42.RU .

В комментариях пользователи предполагают, что речь идет о Кузбасском парке.

«В Кемерове заметили лося в Комсомольском парке возле теннисного корта», – сказано в тексте публикации.

В первых числах июня в кемеровских городских пабликах и местных СМИ стала распространяться информация о том, что в Кузбасском парке заметили сразу несколько лосей. Журналисты VSE42.Ru обратились за разъяснением в профильное ведомство.

Там редакции сообщили, что по данным на 3 июня ни одного звонка или письменного заявления от жителей по этому поводу не поступало.

«Официального обращения в Министерство по факту нахождения лосей в Кузбасском парке не зарегистрировано», – уточнили в пресс-службе ведомства.

По информации издания, в нескольких кузбасских поселках переполох, связанный с визитом хищника. Люди жалуются на медведя — он бродит прямо у домов. По их словам, зверь задрал свинью, которая была беременна. Это случилось 5 июня вечером. Хозяева нашли тушу с перебитым хребтом.

Ранее блогер Пучков рассказал, что к его палаточному лагерю на Сахалине пришел медведь.