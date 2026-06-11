Жестко накажут рублем: что грозит за мойку машины у водоема

Летний сезон традиционно манит горожан на природу. Однако безобидное на первый взгляд желание привести машину в порядок на пляже или подъехать поближе к воде может обернуться серьезным ударом по семейному бюджету. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» предупредил юрист Сергей Измайлов.

По словам эксперта, мыть автомобиль на природе, в любом удобном для водителя месте, нельзя. Самая рискованная зона для автомобилиста — берег озера или реки. Подъезд к воде с целью помыть машину превращается в настоящий пакет правонарушений.

Измайлов отметил, что мойка автомобиля связана со смыванием не только пыли и грязи, но и различных химических соединений. Попадание этого состава на землю квалифицируется не просто как неаккуратность, а как порча земли. В Кодексе об административных правонарушениях существует четкая статья для таких случаев.

«За загрязнение почвы опасными веществами могут привлечь по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ», — отметил Измайлов.

Для физических лиц санкция относительно скромная, но неприятная: от 3 до 5 тыс. ₽.

Однако это лишь вершина айсберга. На берегу реки экологический вред удваивается, так как химикаты попадают не только в грунт, но и в водный объект, предостерег Измайлов. В дело вступает Водный кодекс. За загрязнение водоема грозит наказание по ч. 1 ст. 8.13 КоАП РФ в размере от 1,5 до 2 тыс. ₽.

Но куда ощутимее ударит штраф за саму стоянку или проезд в неположенном месте.

«На берегу запрещены движение и стоянка транспортных средств. Это может также повлечь штраф по ч. 1 ст. 8.42 КоАП», — напомнил юрист.

Размер санкции здесь составляет уже от 3 до 4,5 тыс. ₽.

Особый статус имеют водоемы питьевого водоснабжения — там ограничения максимально строгие, и лучше держаться от них подальше на любом транспорте, заключил Измайлов.

Финансовые последствия не ограничиваются квитанцией из суда об уплате фиксированных сумм. По словам эксперта, выплатой административного штрафа отделаться не удастся, если природе нанесен реальный урон.

«К нарушителям могут быть предъявлены требования по устранению самого загрязнения и возмещению материального вреда природе, затрат на очистку почвы и водоемов. Материальные претензии взыскиваются в ходе гражданского судопроизводства», — резюмировал Измайлов.

А здесь счет может идти уже на десятки и сотни тысяч рублей.

Кроме того, на пляже громкая музыка из машины может тоже стать нарушением.