В Московской области за 5 месяцев зарегистрировали свыше 26 тыс. преступлений

В регионе по итогам 5 месяцев 2026 года зафиксирована заметная динамика снижения уровня преступности: всего зарегистрировано 26 088 преступлений — это на 12,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Существенно уменьшилось число правонарушений в общественных местах: их зафиксировано 4 484, что на 18,5% ниже прежних показателей. Также сократилось количество преступлений, совершенных лицами с криминальным прошлым (5 926 случаев, −15,4%) и теми, кто находился в состоянии опьянения (1 929 эпизодов, −19,9%).

Особого внимания заслуживает тенденция в сфере киберпреступности: число деяний, связанных с использованием информационно‐телекоммуникационных технологий или относящихся к сфере компьютерной информации, снизилось на 25,3% до 6 357 зарегистрированных случаев.

Заметно уменьшилось количество хулиганств (64 случая, −23,8%) и разбойных нападений (49 эпизодов, −9,3%), а также краж транспортных средств (82 факта, −27,4%). На 39,3% сократилось число краж с проникновением в жилище — их зафиксировано 216. В сфере незаконного оборота наркотиков зарегистрировано 3 275 преступлений, что на 25,8% меньше прежнего уровня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе снижается уровень преступности.