За минувшие сутки в Московской области ликвидировали один лесной пожар

В Подмосковье за минувшие сутки потушили один лесной пожар. Возгорание зафиксировали 10 июня на территории лесного фонда городского округа Павловский Посад. Об этом сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области.

Очаг заметили местные жители в 4 км от деревни Дальнее и оперативно сообщили о происшествии по номеру 112. Экстренная информация сразу поступила в Региональную диспетчерскую службу Мособлкомлеса — оттуда координировали дальнейшие действия.

На ликвидацию огня направили 10 сотрудников лесопожарных формирований и 4 единицы спецтехники. Борьба с возгоранием заняла свыше 3 часов — в итоге пожар удалось полностью потушить.

По предварительным данным, причиной случившегося стали нарушения правил пожарной безопасности со стороны граждан. Сейчас специалисты устанавливают лиц, которые могли быть причастны к поджогу: ведутся следственные мероприятия, а все материалы по инциденту переданы в надзорные органы для привлечения виновных к ответственности.

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