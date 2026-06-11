Выскользнул из дома в темноту: как росгвардейцы спасли 6-летнего мальчика — новые подробности ночного инцидента

В Киселевске случился жуткий инцидент на железной дороге. Там оказался один шестилетний мальчик, а по путям в этот момент мчались составы. Информацией поделилась пресс-служба областного управления Росгвардии, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, поиски начались с тревожного звонка. Бабушка ребенка сообщила патрульным, что внук незаметно выскользнул из дома в темноту и пропал. Родственники обыскивали двор, но мальчик успел уйти далеко и добрался до рельсов.

В ведомстве проинформировали, что росгвардейцы немедленно выехали на поиски, включив проблесковые маячки, и проверили все окрестности.

«В ходе обследования улиц и прилегающих территорий стражи правопорядка обнаружили мальчика неподалеку от железнодорожных путей», — передает ведомство.

По данным ведомства, когда стражи порядка нашли мальчика, они убедились, что он не пострадал, и передали его инспекторам по делам несовершеннолетних. После всех злоключений ребенка наконец вернули бабушке.

Ранее сообщалось, что единственная зацепка в деле Усольцевых не принадлежит пропавшим.