Трамп назвал предстоящий чемпионат мира по футболу самым успешным в истории

«Это самый успешный чемпионат мира по футболу за всю историю ФИФА. Они никогда раньше не продавали билеты на таком уровне. Это удивительно. В этой стране о футболе даже не задумываешься. Я разговаривал с Джанни (президент ФИФА Инфантино — прим.) сегодня утром, и он сказал, что ничего подобного раньше не случалось», — сказал Трамп.