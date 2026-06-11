Трамп назвал предстоящий чемпионат мира по футболу самым успешным в истории
Дональд Трамп назвал чемпионат мира по футболу самым успешным еще до его начала
Фото: [ФИФА]
Президент США Дональд Трамп назвал стартующий в Америке чемпионат мира по футболу самым успешным за всю историю турнира из-за высоких продаж билетов.
23-й чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
«Это самый успешный чемпионат мира по футболу за всю историю ФИФА. Они никогда раньше не продавали билеты на таком уровне. Это удивительно. В этой стране о футболе даже не задумываешься. Я разговаривал с Джанни (президент ФИФА Инфантино — прим.) сегодня утром, и он сказал, что ничего подобного раньше не случалось», — сказал Трамп.
С момента начала продаж болельщики жаловались на чрезмерно высокую стоимость билетов. Средняя цена составляет $500. Джанни Инфантино объяснил такую цену беспрецедентным спросом и традициями страны. В США билеты на самые популярные виды спорта (баскетбол, американский футбол, бейсбол) стоят еще дороже.
Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал о новом формате проведения чемпионата мира.