Бобровский мог перейти в «Каролину» в дедлайн обменов

«Флорида» дважды подряд выиграла Кубок Стэнли, и вклад российского вратаря в эти победы был значительным. В этом году «Пантеры» из-за эпидемии травм даже не попали в плей-офф. У 37-летнего Бобровского заканчивается действующий контракт с кэпхитом $10 млн.

По данным ЛеБрюна, «Флорида» запросила за голкипера пик первого раунда драфта, но в «Каролине» посчитали такую компенсацию слишком высокой.

С начала плей-офф ворота «Каролины» защищал опытный Фредерик Андерсен. В третьем матче финала с «Вегас Голден Найтс» (4:5) после четырех пропущенных шайб его заменил Брендон Басси. В четвертой игре (5:3) Басси вышел в стартовом составе, а его бэкапом был заявлен россиянин Петр Кочетков. Если «Каролина» выиграет Кубок Стэнли, Кочетков будет считаться обладателем трофея и его имя нанесут на кубок, даже если он не сыграет в плей-офф ни минуты. Также за «Каролину» выступают россияне Андрей Свечников и Александр Никишин, за «Вегас» играют Павел Дорофеев и Иван Барбашев.

После четырех матчей в финальной серии Кубка Стэнли установился равный счет — 2-2.