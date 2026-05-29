Чугун со шлаками и с превышением кремния: специалисты исследовали памятника Салавату Юлаеву

Материал, из которого изготовлен памятник национальному герою Башкортостана Салавату Юлаеву, оказался крайне неоднородным. Об этом проинформировали на Совещании Наблюдательного совета по реставрации монумента, которое состоялось в пятницу, 29 мая, сообщил mkset.ru.

В ходе встречи были озвучены итоговые результаты лабораторного заключения. Специалисты отобрали четыре образца и исследовали состав материала — им оказался чугун. Образцы подвергли различным испытаниям, включая химический анализ.

По информации издания, в материале зафиксировано превышение содержания кремния, который представляет собой шлаковые включения в чугуне. Иными словами, наблюдается так называемый процесс зашлакованности. Кроме того, количество марганца в сплаве не соответствует требованиям ГОСТа.

«Наш материал крайне неоднороден для подобной сборной конструкции. Это приводит к разрушению в одних местах и напряжению в других, хрупкости и одновременно повышенной твердости. Материал разрушает сам себя. Во всех участках очень различная структура наполнения», — сообщили на совещании.

Также в материале выявлено высокое содержание цементита, что, по мнению специалистов, приводит к охлаждению металла. Чугун, из которого отлит монумент, не был бронзирован. Сама бронза присутствует только в исторической документации и в первоначальном замысле авторов. Тем не менее специалисты отмечают, что техническая возможность изготовления памятника из бронзы существует.

Ранее сообщалось, что свыше 13,6 тыс. голосов отдали в Щелкове за благоустройство угла памятника погибшим в войне.