Чупакабра, черные волки и волкособы: жители Сибири рассказывают о зловещих нападениях

О существовании чупакабры в лесах Сибири известно давно, но только сейчас появились первые предположения, кто долгие годы нападал на домашний скот, разгрызая прутья заграждений и не оставляя следов крови, сообщает atas.info . Житель Чулымского района поймал животное, которое предполагается и есть чупакабра.

Ветеринарный инспектор Равиль Жабаров высказал предположение, что чупакабра – это больная собака, которая из-за болезни стала лысой. Если это мнение верное, то тайна мистического зверя раскрыта. Жители сел, в которых были зафиксированы нападения, сомневаются, что такие следы на телах животных могла оставить больная собака.

Кроме удивительного зверя, на скот жителей Сибири постоянно нападают другие не менее опасные животные. Скрещивание волков и диких собак привело к появлению нового вида – волкособов. Они нападают не только на домашний скот, но и диких крупных лесных обитателей. Особенно активно они проявляют себя в Красноярском и Забайкальском краях, Республике Тыва. В начале лета в Сузуне люди увидели черных волков, после чего жители ограничили выход из домов.