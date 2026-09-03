Владельцы частных домов в Подмосковье нередко оказываются в неприятной ситуации, когда соседи или совершенно посторонние люди оставляют свои машины прямо у забора, напротив ворот или под окнами. Это доставляет массу неудобств: мешает выезду, ограничивает видимость при выезде на дорогу, портит внешний вид участка. Что предпринять в таком случае, можно ли на законных основаниях запретить парковку и как уладить дело без конфликтов, REGIONS разъяснил юрист Николай Метелица.

Кому принадлежит земля у забора

Прежде чем предъявлять претензии, нужно выяснить, кто является владельцем участка, на котором припаркован автомобиль. Обычно пространство за оградой частного дома не относится к собственности его владельца. Чаще всего это земли общего пользования, находящиеся в ведении муниципалитета, либо территория садоводческого или дачного товарищества. Такими участками по закону может пользоваться любой желающий. Сам по себе факт нахождения машины рядом с вашим забором еще не является нарушением.

Однако есть важные исключения. Если придомовая территория официально оформлена в вашу собственность или аренду, вы вправе запрещать парковку на этом участке. Проверить границы можно с помощью выписки из Единого государственного реестра недвижимости, кадастровой карты или межевого плана. Если забор стоит с отступом от официальной границы участка, то полоса земли между оградой и границей также является вашей собственностью.

«Прежде чем ругаться с соседями, посмотрите документы на свою землю. Часто люди уверены, что территория за забором — их, а на самом деле она муниципальная. Если земля общая, запретить парковку просто так нельзя. Но если машина мешает проезду или стоит на газоне — это уже нарушение, и с ним можно бороться», — говорит Николай Метелица.

В каких случаях можно законно запретить парковку

Даже если земля за забором является общей, есть ситуации, когда вы имеете право требовать убрать автомобиль.

Первый случай — если машина перекрывает выезд из ваших ворот или гаража. Правила дорожного движения запрещают стоянку, которая создает помехи для движения других транспортных средств.

Второй случай — парковка на газоне или зеленой зоне, за что предусмотрены административные штрафы.

Третий случай — автомобиль находится ближе 5 метров от выезда с прилегающей территории или ближе 10 метров от окон жилого дома.

Также запрещена стоянка на тротуарах и в местах, где она мешает пешеходам. При нарушении этих норм вы имеете право вызвать наряд ГИБДД. Инспекторы могут оформить протокол, выписать штраф и даже отправить автомобиль на штрафстоянку.

«Запомните главное: если машина просто стоит у вашего забора, но никому не мешает — вы не сможете ее убрать через полицию. А если она перекрывает выезд, стоит на газоне или у окон — это уже нарушение. Фиксируйте на фото и видео, вызывайте инспекторов — и проблема решится», — поясняет Николай Метелица.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Пошаговая стратегия решения проблемы без конфликта

Юристы советуют действовать поэтапно, начиная с конструктивного диалога.

Сначала спокойно объясните соседу суть проблемы: машина мешает выезду, ограничивает обзор или создает другую помеху. Часто люди даже не осознают, что доставляют неудобства, и разговор помогает найти взаимоприемлемое решение.

Затем уточните по кадастровой карте, кому принадлежит участок, где паркуется автомобиль. Если земля муниципальная, сосед имеет право там стоять (при условии соблюдения ПДД). Если ваша — вы можете запретить парковку и даже установить ограждение.

Если сосед игнорирует просьбы и продолжает нарушать правила, фиксируйте нарушения на фото и видео с указанием времени и даты. Это будет доказательством при обращении в ГИБДД или суд. При необходимости подавайте жалобу в Госавтоинспекцию, местную администрацию или правление СНТ.

Если нарушения носят систематический характер и соседи намеренно игнорируют ваши требования, можно обратиться в суд с иском об устранении препятствий в пользовании собственностью. Судебная практика по таким делам есть, и она чаще всего складывается в пользу владельцев домов и гаражей.

«Если вы дошли до суда — значит отношения испорчены всерьез. Поэтому я всегда советую начинать с разговора. Но если сосед не идет на контакт и нарушает ваши права, не бойтесь обращаться в инстанции. Закон на вашей стороне, если вы можете доказать нарушение», — завершает Николай Метелица.

Ранее сообщалось, что депутат ГД Чаплин напомнил правила парковки во дворах жилых домов.