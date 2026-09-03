Призрак темной материи бродит по планете: подземный детектор уловил редкий сигнал

Физики сообщили о возможном следе частицы темной материи, пишет National Geographic. Событие зарегистрировал детектор LUX-ZEPLIN, или LZ, расположенный почти в 1,5 км под землей в подземной научной лаборатории Sanford Underground Research Facility в Южной Дакоте, США.

Темная материя считается невидимой частью Вселенной: ее нельзя наблюдать напрямую, но ее гравитационное влияние помогает объяснить движение галактик и искривление света. Один из главных кандидатов на роль частиц темной материи — WIMP, слабовзаимодействующие массивные частицы.

Детектор LZ использует резервуар с жидким ксеноном. Если частица сталкивается с ядром атома ксенона, возникают световые вспышки. Большинство таких сигналов можно объяснить воздействием обычных частиц, однако событие 16 июня 2023 года пока не удалось надежно связать с известным источником.

О предварительном результате рассказали 1 сентября на конференции TeV Particle Astrophysics в Японии. По оценке команды, вероятность того, что событие вызвано необычной частицей, составляет 99,5%. Возможная частица была бы как минимум в 200 раз тяжелее протона.

Ученые подчеркивают, что речь идет не об открытии, а об интригующей аномалии: для подтверждения нужны новые похожие сигналы и более строгий статистический анализ. Если результат подтвердится, это может стать первым прямым лабораторным свидетельством существования физики за пределами Стандартной модели.