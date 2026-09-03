Синоптик Тишковец предупредил о необычной зиме-2027 из-за Эль-Ниньо

Предстоящая зима может оказаться для жителей Центральной России не столько морозной, сколько снежной. Причиной необычного сценария может стать усиливающийся Эль-Ниньо — потепление поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана. Синоптик Евгений Тишковец рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», как эта аномалия способна отразиться на погоде в России.

По словам специалиста, усиление теплого течения в Тихом океане может отозваться в Центральной России очень снежной зимой. При этом экстремальных морозов необязательно будет много: зима способна оказаться умеренной и даже относительно мягкой.

«Это может отозваться очень снежной зимой, умеренной такой, даже мягкой, но очень снежной», — отметил Тишковец.

То есть главный сюрприз будущего сезона заключается не в том, что Москва превратится в морозильник, а в том, что главным героем зимы станет снег. И предпосылки для сильного Эль-Ниньо действительно складываются. По данным американского Национального управления океанических и атмосферных исследований, в августе вероятность очень сильного события в Северном полушарии осенью и зимой 2026/27 годов оценивалась более чем в 90%. При этом вероятность того, что октябрь–декабрь принесут исторически сильный Эль-Ниньо, оценивалась в 69%.

3 сентября Всемирная метеорологическая организация также сообщила, что нынешний Эль-Ниньо продолжает усиливаться и может стать одним из самых мощных за всю историю наблюдений.

Однако связывать это напрямую с конкретным количеством снега в Москве пока рано. Эль-Ниньо действительно способен менять характер атмосферной циркуляции, но его влияние распределяется по регионам неравномерно и не означает автоматически одинаковый сценарий для всей планеты. Поэтому формула предстоящей зимы пока выглядит скорее интригующе, чем пугающе: сильное влияние Эль-Ниньо способно повысить вероятность необычных погодных сценариев, а для Центральной России одним из них может стать сочетание относительно мягкой температуры и большого количества снега.

Начало сентября в Подмосковье будет переменчивым — пятница еще порадует теплом, но уже в субботу регион накроют дожди, ветер усилится, а температура упадет до +14…+19, причем в ночь на понедельник местами столбики термометров опустятся до +6 градусов.