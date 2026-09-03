Древняя катастрофа могла создать Луну за одну ночь: что показала новая модель рождения спутника Земли

Луна могла сформироваться всего за пять часов после гигантского столкновения еще молодой Земли с планетой размером с Марс, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в журнале Astrophysical Journal Letters. Речь идет о гипотезе, по которой спутник Земли появился после столкновения с планетой Тейя около 4,5 млрд лет назад.

Долгое время считалось, что столкновение выбросило в космос огромное количество расплавленной породы, из которой затем постепенно сформировалась Луна. Однако команда из Юго-Западного исследовательского института в Техасе и Аризонского университета доказала, что был возможен и более быстрый сценарий.

Ученые выполнили компьютерное моделирование и выяснили, что результат столкновения зависел от температуры и прочности пород Земли и Тейи перед ударом. Более горячие тела легче разрушаются и образуют диск из обломков. Более холодные и прочные тела могут пережить столкновение иначе — так что почти сформировавшаяся Луна могла появиться уже через несколько часов после космической катастрофы.

Доктор Адин Дентон отметила, что в прежних моделях обе планеты часто рассматривались почти как жидкие тела, без учета прочности материалов. Новые расчеты показали, что этот фактор может играть важную роль.

Авторы считают, что работа поможет уточнить время формирования Луны и объяснить некоторые особенности ее состава. При этом вопрос о том, почему Земля и Луна так близки по химическому составу, остается открытым.