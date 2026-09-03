Ремонт инженерных систем провели в 155 многоквартирных домах Подмосковья с начала года. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Лидером по объему проведенных работ стали Химки, где отремонтировали инженерные системы в 40 домах. Также в топе — Балашиха, где коммуникации обновили в 22 зданиях.

К примеру, в Балашихе отремонтировали внутридомовые инженерные системы в доме № 4 по Звездной улице. В Жуковском работы провели в доме № 10 на улице Маяковского — там заменили систему электроснабжения.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход модернизации сети водоводов в Королеве.