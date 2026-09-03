Все туалеты вышли из строя: рейс из Нижнего Новгорода в Анталью экстренно сел в Минеральных Водах
В самолете Нижний Новгород — Анталья сломались все туалеты
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко]
Пассажирский самолет Airbus A320, следовавший из Нижнего Новгорода в турецкую Анталью, прервал полет из-за нештатной ситуации: на борту отказали все туалетные комнаты. Об инциденте сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Авиаторщина».
Рейс выполнялся 2 сентября. На подлете к Владикавказу экипаж доложил диспетчерам о поломке уборных и принял решение посадить лайнер в аэропорту Минеральных Вод. Сигнал срочности при этом не объявлялся, посадка прошла в штатном режиме. На борту находились 155 пассажиров и шесть членов экипажа.
После приземления воздушное судно отстранили от полетов для проведения технической диагностики. Специалистам предстоит выяснить точную причину отказа сантехнического оборудования. По предварительным данным, проблема могла возникнуть из-за засора или неисправности вакуумной системы, но официальное заключение пока не опубликовано.
Для доставки туристов в пункт назначения из Москвы направили резервный борт. Ожидание затянулось на восемь часов — пассажиры смогли вылететь только глубокой ночью и прибыли в Анталью утром 3 сентября. Авиакомпания принесла извинения за задержку, но компенсации пока не анонсировала.
Ранее Зеленский пообещал предупредить авиакомпании России об опасности полетов.