Дочь Кати Лель прошла на бюджет в медицинском вузе

51-летняя российская певица Катя Лель поделилась радостной новостью о своей дочери: 17-летняя девушка поступила в медицинский вуз на бюджетное отделение, сообщил Super.

Сама девочка определилась с будущей профессией: она планирует стать нейрохирургом или челюстно-лицевым хирургом. Ранее предполагалось, что она будет учиться на стоматолога, но в итоге ее выбор пал на более сложное направление.

«Только ее выбор», — с энтузиазмом сказала артистка.

Она подчеркнула, что очень гордится дочерью и поддерживает ее в любых начинаниях.

Дочь Лель родилась в апреле 2009 года браке с бизнесменом Игорем Кузнецовым. В 2025-м году бывший супруг певицы бесследно исчез на юге Франции. Информации о его местоположении нет до сих пор.

Ранее режиссер Алексей Учитель объяснил, почему его дочь Анна Пересильд не поступила в ГИТИС.