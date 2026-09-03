Нынешним летом Серпухов всколыхнула необычная история: на улицах города появился таинственный мужчина, которого местные прозвали «русским ассасином». Им оказался 34-летний уроженец Урала Артем, который бродит по городу, закутавшись в мусорные пакеты, скрывает лицо и наотрез отказывается от любой помощи, сообщил REGIONS.

Как выяснили жители, мужчина сознательно выбрал путь одиночества. Артем наказывает себя за давнюю обиду, нанесенную девушке. Он отвергает деньги, теплую одежду, спит на земле и почти не контактирует с окружающими. При этом, по словам очевидцев, он абсолютно адекватен и разумен, но твердо придерживается своего аскетичного образа жизни.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» пытались вмешаться в ситуацию: они связались с матерью Артема, однако женщина наотрез отказалась забирать сына. Недавно история получила неожиданный поворот — в Серпухов приехала женщина, надеявшаяся опознать в Артеме своего пропавшего мужа. Она нашла мужчину на улице, но вскоре выяснилось, что он не ее родственник.

Однако встреча переросла в дружбу: Артем откровенно рассказал женщине о своем жизненном пути. По ее словам, мужчина убежден, что его аскеза — это путь очищения. Он уже два года живет в таком режиме, не нуждается в помощи и уверяет, что его никто не ищет.

«Чтобы понять, что это за человек, просто прочитайте Евангелие — сразу все станет ясно, — поделилась женщина. — Ему важно находиться в тишине, покое и одиночестве. В его выборе есть глубокий смысл».

Любопытно, что история Артема перекликается с прошлым Серпухова. Около 40 лет назад в районе Троицкой церкви горожане часто видели юродивую женщину по прозвищу Вера Глазовская. Она тоже ходила в лохмотьях, но милостыню не брала — ее образ жизни напоминал современный «подвиг» Артема.

Не исключено, что к ситуации подключатся психологи. Но пока «русский ассасин» продолжает бродить по городу, игнорируя камеры и повышенное внимание. Его история остается загадкой: добровольный отказ от комфорта или попытка найти себя через крайнюю аскезу? Одно ясно: Артем твердо стоит на своем и, кажется, готов продолжать свой необычный путь, несмотря ни на что.

Ранее сообщалось, что психолог Ахмедов призвал не превращать аскезы в тяжелую гонку за дисциплиной.